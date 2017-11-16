津巴布韦军方夺取政权 总统穆加贝被软禁但“安全”

路透哈拉雷11月15日 - 津巴布韦军方周三夺取了政权，称总统穆加贝(Robert Mugabe)及其家人很安全，军方行动针对总统身边的“犯罪分子”。

军方控制了国家电视台，一名将军在电视台宣布接管政权。装甲车辆封锁了通往哈拉雷市中心主要政府办公室、国会和法庭的道路，出租车载着通勤者前往附近的工作场所。哈拉雷的气氛依然平静。

据南非总统祖马(Jacob Zuma)在一则声明中称，穆加贝与他通了电话，告诉祖马他被软禁于家中，但安然无恙。这是军方夺取政权以来穆加贝首次与外界接触。

目前尚不清楚这一明显的军事政变是否会导致穆加贝的执政正式终结，军方的主要目标似乎是阻止穆加贝的妻子格雷丝接替穆加贝的位子。

但不管穆加贝是否会下台，或许都标志着穆加贝对津巴布韦的统治终结。

联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)、非洲联盟及西方国家呼吁津巴布韦各方保持冷静。

南非媒体报导称，南非国防部长及国家安全部长已经飞往哈拉雷，试图安排穆加贝与军方将领会谈。报导没有提供进一步详情。

“我们不知道津巴布韦的情势在接下来几天会如何发展，也不知道这是否标志穆加贝的下台，”英国外交大臣约翰逊在议会称。“我们将尽所能，与我们的国际伙伴一道，确保这能为所有津巴布韦民众提供决定他们未来的真正机会。”

一位政府消息人士称，津巴布韦财长Ignatius Chombo已被军方扣押。Chombo是格雷丝领导的“40一代”(G40)的主要成员。

不论最终结果如何，这些事件都是津巴布韦将发生巨变的信号。津巴布韦曾是该地区的粮仓，因经济危机而穷苦潦倒，反对者则将这一切归咎于穆加贝。(完)