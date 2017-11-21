津巴布韦总统在军方接管权力后坚决不辞职 将面临弹劾

路透哈拉雷11月21日 - 在军方接管权力后，津巴布韦总统穆加贝(Robert Mugabe)周二开始面临弹劾程序，可能在一周内下台。

周一中午穆加贝辞职的最后期限已过，执政的非洲民族联盟-爱国阵线(ZANU-PF)计划向议会提交弹劾动议，结束这位93岁领导人将近40年的执政。

若弹劾通过，这位非洲政坛的“元老级人物”将以极不体面的方式结束政治生涯。

迄今为止穆加贝尚未显示出准备下台的迹象，并要求内阁在周二像往常一样召开每周例行会议，这将是军队周三接管权力以来部长们首次与他坐下来开会。

ZANU-PF在弹劾动议中指责穆加贝是“不稳定的根源”，称他无视法规，要为过去15年当中“史无前例的”经济动荡负责。该党已经在周日解除了穆加贝的党首职务。

ZANU-PF还指责他滥用宪法赋予的权力帮助其妻子格雷斯穆加贝(Grace Mugabe)。穆加贝早先解除了前副总统姆南加古瓦(Emmerson Mnangagwa)的职务，意在提高格雷斯接班的可能性，军方随后采取了此次行动。

军方高层周一表示，计划展开穆加贝与姆南加古瓦的谈判，后者预计很快回国。

军方将领Constantino Chiwenga还透露，军方的干预行动进展顺利。(完)