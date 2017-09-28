图表新闻：投机客加剧锌市供应荒 锌价涨至10年高位

路透伦敦9月27日 - 供应稀缺、投机兴致激增、库存跌至八年低位，这些因素叠加，推动锌价今年涨逾20%，至10年最高水准。

自2016年1月以来，伦敦金属交易所(LME)指标期锌已上涨超过一倍，上个月自2007年10月以来首次升破每吨3,000美元。

澳洲Century锌矿和爱尔兰Lisheen锌矿等大型矿场关闭，包括嘉能可(GLEN.L)旗下一些矿场等其他运营的暂停运作，以及需求稳健，使锌市出现短缺。

CRU的顾问预计今年精炼锌供应缺口达725,000吨。这约为分析师预估全年1,500万吨需求的5%左右。

市场争抢锌的供应，已导致LME注册仓库锌库存减少的数量创2006年以来年度最大，自1月以来已下降近40%至260,325吨，接近2009年初以来的最低水准。

图表：LME锌库存vs价格 reut.rs/2yIJ4ED

CRU分析师Ryan Cochrane表示，“交易所库存加上生产商和消费者库存，已降至略低于六周的除中国外全球消费量。”

国际铅锌研究小组(ILZSG)估算，全球精炼锌总库存为115万吨。

Cochrane预期，明年初库存将跌向关键的四周半消费量，因中国对锌治炼等行业的污染防治，使得季节性紧俏情况更加恶化。

在LME市场锌的可得性甚至更低。占总库存50%的注销仓单，降低了市场上锌可取得的数量。

图表：LME锌注销仓单 tmsnrt.rs/2y9ehUD

最大锌消费国--中国7月份精炼锌进口超过7.7万吨，为去年初以来最高；而上海期交所锌库存为67,225吨，接近2009年以来的最低水准。

图表：中国精炼锌进口与上海期交所锌库存 tmsnrt.rs/2yIwwNO

最近这段时间，大规模的LME注册仓单和现货合约被一家公司、有时是两家公司所持有，这加剧了锌市场的供应短缺情况。

由于LME仓库中缺乏可供立刻交割的金属，导致LME现货锌较三个月合约的升水在本周涨至每吨66美元，为十年以来的最高位。

图表：LME锌库存 vs 现货/三个月合约的价差

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高升水将会吸引更多的金属进入交易所库存。

“这将促使人们...可能把金属投入到交易所仓库当中，”麦格理分析师Vivienne Lloyd说道，“锌价料将在3,350-3,400美元区间触顶。”

基金通过削减看多押注来了结获利，这种操作亦令将价格承压。

图表：LME期锌价格与基金净多仓 tmsnrt.rs/2yaeNBB

CRU的Cochrane表示，供应增加，以及因锌价高企刺激低成本锌替代品的使用，导致需求增长减弱，将促使锌市场在2019年回到均衡状态附近。

他称，锌价上升还提高了锌矿商的利润率，到2021年精炼锌供应预计将增加150万吨，至1,470万吨。(完)