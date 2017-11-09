众泰汽车与福特成立纯电动乘用车合资公司 总投资50亿元

路透上海11月9日 - 中国安徽众泰汽车股份有限公司(000980.SZ)周三晚公告称，公司与美国福特汽车(F.N)将成立纯电动乘用车合资公司，双方股权各半，总投资额为50亿元人民币。

公告显示，合资公司注册资本为17亿元，众泰汽车及其子公司浙江众泰分别占股20%和30%股权，而福特亚太汽车和福特汽车中国各占25%股权。

公告称，双方将力争使合营公司的产品占据中国纯电动乘用车市场10%甚至更高的份额，并使其成为双方合作开拓经济型、高性价比纯电动乘用车市场的主要业务平台之一。

众泰汽车称，本次签署的合资经营合同，预计不会对公司今年经营业绩和财务状况构成重大影响。投资完成后，将有利于公司持续发展，提升公司综合竞争能力。

福特同时发布的声明称，合资公司位于浙江省，将使用一个全新品牌。

美国总统特朗普本周访华，周三抵达北京。美国商务部长罗斯在中美商业协议的签约仪式上表示，两国签署了价值大约90亿美元的商业协议，这是特朗普总统访华内容的一部分。而众泰与福特的合资协议，是本次中美企业签署的一系列合作协议中的一部分。

众泰汽车周三收报13.69元，过去三个月累计涨31.9%。（完）