浙商财险因涉“侨兴债”被罚202万元 停止接受保证保险业务一年

路透上海1月12日 - 持续余一年的“侨兴债”事件，各参与主体陆续受到监管部门不同程度的处罚。保监会网站周四披露的行政处罚决定书显示，曾为“侨兴债”提供保证保险的浙商财险被暴存在五大问题，累计处罚202万元人民币，并停止接受保证保险新业务一年。

根据行政处罚书，浙商财险存在五类违法行为，包括未按规定办理再保险，未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率，未按规定提取准备金，聘任不具有任职资格的人员以及内控管理未形成有效风险控制等，对公司处罚累计121万元。

具体来看，经查，2014年，浙商财险承保两笔保证保险业务，保额均为5.73亿元。根据浙商财险2014年度资产负债表，单一风险单位即每笔私募债占比超过《保险法》规定实有资本金加公积金总和的10%。

同时，人为调整估损和删除估损数据合计导致公司2016年末未决赔款准备金少提3.66亿元。且超时限延迟立案，去年3月，浙商财险承保的有关保证保险业务有4笔赔案报案，公司在2017年3月6日进行了接报案处理，但延迟至4月10日才进行立案处理，导致未能及时提取未决赔款准备金，上述4笔赔案立案金额合计2.95亿元。

针对上述五大问题，保监会也追究了公司相关高管的责任，对包括公司董事长高秉学、时任总经理金武等累计处以81万元罚款。

保监会并责令浙商财险停止接受保证保险新业务共一年，同时撤销其公司总经理金武的任职资格。

2016年12月20日，招财宝、广东金融高新区股权交易中同时发布公告称，惠州侨兴电讯工业有限公司2014年私募债券和惠州侨兴电信工业有限公司2014年私募债券的第一期至第七期，产品逾期无法兑现。

彼时，浙商财险为该私募债提供履约保证保险，广发银行惠州分行为浙商财险出局兜底保函。但由于层层造假，最终由浙商财险对投资人进行赔付，目前，赔付已全部完成。

此前，银监会曾对广发银行及“侨兴债”涉及的1313家出资机构分别开出了7.2亿元和13.41亿元罚单。(完)