路透12月照片精选
12月26日，比特币代币，上面是一个矿工形象的玩偶。印度财政部12月29日就比特币等加密货币交易的风险向投资者发出警告，称数字货币投资如同“庞氏骗局”。REUTERS/Dado Ruvic
12月14日，中国北京，中国国家主席习近平与到访的韩国总统文在寅握手。REUTERS/Nicolas Asfouri
12月14日，俄罗斯莫斯科，俄罗斯总统普京举行年度大型记者会。图片由第三方提供。Sputnik/Alexei Druzhinin/Sputnik via REUTERS
12月4日，中国北京，中国国务院总理李克强在人民大会堂为来访的加拿大总理特鲁多举行欢迎仪式。REUTERS/Thomas Peter
12月6日，韩国乌山空军基地，美国空军F-16战机参加代号为“警戒王牌”（Vigilant Ace）的美韩联合军演。REUTERS/Kim Hong-Ji
资料图片：2016年9月，德国汉诺威，IAA卡车展上的沃尔沃FH16卡车。中国吉利12月27日宣布，将从Cevian Capital手中收购瑞典卡车生产商--沃尔沃集团(AB Volvo)的8.2%股权。REUTERS/more
12月31日，英国伦敦，伊朗使馆外针对伊朗总统鲁哈尼的抗议活动。REUTERS/Eddie Keogh
12月22日，俄罗斯莫斯科，英国外交大臣约翰逊和俄罗斯外长拉夫罗夫会谈后举行联合记者会。REUTERS/Stefan Rousseau
12月18日，美国华盛顿，美国总统特朗普发表国家安全战略讲话。特朗普政府将中国和俄罗斯视为竞争对手，称他们寻求挑战美国的实力、影响和利益，试图侵蚀美国的安全和繁荣。REUTERS/Joshua Roberts
12月18日，美国华盛顿州杜邦市，美国国家铁路客运公司(Amtrak)的一列火车发生脱轨事故。REUTERS/Steve Dipaola
12月19日，北京三里屯，人们驻足观赏一处圣诞节装饰物。REUTERS/Jason Lee
12月18日，中国北京，在线特卖网站唯品会APP。腾讯及京东当日表示，将联手向唯品会控股投资8.63亿美元。REUTERS/Florence Lo
12月27日，俄罗斯莫斯科，俄罗斯反对党领袖纳瓦尔尼在“莫斯科回声”（Echo of Moscow）电台演播室。纳瓦尔尼被禁止参加2018年3月的总统选举。REUTERS/Sergei Karpukhin
资料图片：2017年10月18日，两名男子走进芝加哥商业交易所（CME）大楼。CME于12月17日开始比特币期货交易。REUTERS/Brendan McDermid
12月15日，中国北京，北京2022年冬奥会会徽发布，发布仪式在国家游泳中心隆重举行。REUTERS/Jason Lee
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