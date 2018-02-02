12月18日，美国华盛顿，美国总统特朗普发表国家安全战略讲话。特朗普政府将中国和俄罗斯视为竞争对手，称他们寻求挑战美国的实力、影响和利益，试图侵蚀美国的安全和繁荣。REUTERS/Joshua Roberts