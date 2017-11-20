路透10月照片精选
10月25日，英国Pitlochry，秋色倒映湖面，天鹅与野鸭在水中徜徉。REUTERS/Russell Cheyne
10月18日，中国北京，中国共产党第十九次全国代表大会在人民大会堂开幕。 REUTERS/Jason Lee
10月25日，中国北京，新当选的中共中央政治局常委与中外记者见面。REUTERS/Jason Lee
10月5日，俄罗斯莫斯科，俄罗斯总统普京与到访的沙特国王萨勒曼在欢迎仪式上。这是沙特国王首次访问俄罗斯。REUTERS/Yuri Kadobnov
10月2日，美国拉斯维加斯，大楼上悼念枪击案遇难者、感谢救援者的字样。一名64岁的枪手1日在拉斯维加斯一个户外乡村音乐节上开枪，导致至少58人死亡。 REUTERS/Mike Blake
10月4日，英国曼彻斯特，英国首相特雷莎·梅在保守党大会上演讲时，一名听众递上用来离职时填写的表格以示抗议。REUTERS/Phil Noble
10月1日，中国北京，国庆长假第一天，游客排队等待参观故宫。REUTERS/Jason Lee
10月3日，俄罗斯莫斯科，新任美国驻俄罗斯大使洪博培站在俄罗斯总统普京身旁，之前向普京递交国书。REUTERS/Pavel Golovkin
10月11日，俄罗斯索契，土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫与俄罗斯总统普京会面时，赠予普京一只牧羊犬幼崽。REUTERS/Maxim Shemetov
10月9日，孟加拉Palang Khali，一名缅甸罗兴亚族难民凫水入境时，将孩子举过肩头。REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
10月10日，日本东京，神户制钢东京总部的企业标识。日本官员表示，神户制钢的数据造假丑闻是个严重事件，影响了外界对日本制造业的信任。REUTERS/Issei Kato
10月14日，美国华盛顿，参加国际货币基金组织（IMF）与世界银行秋季年会的财经领导人合影。REUTERS/Yuri Gripas
10月22日，日本东京，日本首相安倍晋三领导的执政联盟在众议院选举中获胜，安倍在新闻发布会上笑逐颜开。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon
10月31日，纽约曼哈顿下城，一名男子驾驶皮卡冲撞行人和骑车人，造成八人死亡，另有多人受伤，当局称此为恐怖袭击。REUTERS/Brendan McDermid
10月31日，美国芝加哥，美国前总统奥巴马在奥巴马基金会峰会讲话。REUTERS/Kamil Krzaczynski
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一周图片精选（10月30日-11月5日）
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