路透11月照片精选
11月7日，奥地利，西部村庄Tulfes迎来这个冬季第一场雪，银装素裹宛如童话世界。REUTERS/Dominic Ebenbichler
11月8日，中国北京，中国国家主席习近平和夫人彭丽媛陪同来访的美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅参观故宫。REUTERS/Jonathan Ernst
11月11日，越南岘港，亚太经合组织（APEC）第二十五次领导人非正式会议在此举行，美国总统特朗普与俄罗斯总统普京在与会领导人合影环节交谈。 REUTERS/Jorge Silva
11月10日，越南岘港，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京在APEC会议间隙举行会晤。图片由第三方提供。Sputnik/Konstantin Zavrazhin/Kremlin via REUTERS
11月27日，英国伦敦，英国哈里王子与未婚妻梅根·马克尔在肯辛顿宫。英国王室当日宣布二人已于11月早些时候订婚。REUTERS/Toby Melville
朝中社11月30日发布的图片，显示其“火星-15”新型洲际弹道导弹成功试射画面。朝鲜之前一天称，该国成功发射“火星-15”洲际弹道导弹，射程可覆盖美国全境。REUTERS/KCNA
11月27日，匈牙利布达佩斯，中国国务院总理李克强出席中国-中东欧国家经贸论坛。REUTERS/Laszlo Balogh
11月30日，美国华盛顿，美国总统特朗普偕夫人梅拉尼娅出席“国家圣诞树”点亮仪式，开启年末节庆活动的序幕。REUTERS/Carlos Barria
11月20日，俄罗斯索契，俄罗斯总统普京与叙利亚总统阿萨德会面。图片由第三方提供。Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS
11月21日，南非约翰内斯堡，津巴布韦总统穆加贝辞职后，居住在南非的津巴布韦人欢欣鼓舞。REUTERS/Siphiwe Sibeko
11月13日，伊朗科曼莎，一名男子站在损毁严重的建筑物旁。两伊边境地区发生强震，造成至少530人死亡，数千人受伤。图片由第三方提供。REUTERS/Tasnim News Agency
11月14日，德国法兰克福，美联储主席叶伦、欧洲央行总裁德拉吉、英国央行总裁卡尼和日本央行总裁黑田东彦齐聚欧洲央行沟通会议。REUTERS/Kai Pfaffenbach
11月16日，中国北京，巴拿马总统巴雷拉、巴拿马驻华大使施可方与中国外交部长王毅及中国驻巴拿马大使魏强共同出席巴拿马驻华大使馆开馆仪式。REUTERS/Jason Lee
资料图片：2017年6月5日，美国圣何塞，苹果发布智能音箱HomePod。苹果11月17日宣布，HomePod智能音箱的上市时间由12月推迟至明年初。REUTERS/Stephen Lam
11月10日，中国北京，美国第一夫人梅拉尼娅游览慕田峪长城。REUTERS/Thomas Peter
下一个
一周图片精选（12月11-17日）
欣赏一周精彩纷呈图片，回顾一周重大新闻事件。
一周图片精选（12月4-10日）
欣赏一周精彩纷呈图片，回顾一周重大新闻事件。
一周图片精选（11月27日-12月3日）
欣赏一周精彩纷呈图片，回顾一周重大新闻事件。
一周图片精选（11月20-26日）
欣赏一周精彩纷呈图片，回顾一周重大新闻事件。
精选图集
Holiday lights
Merry and bright scenes around the world during the Christmas season.
Pictures of the Year 2017
Our top photos from the past year.
Pictures of the year: Environment
Our top environment photos from the past year.
Pictures of the year: Natural disasters
Our top natural disaster photos from the past year.
Protests over Trump's Jerusalem move
Clashes continue between Israeli forces and Palestinians protesting Trump's recognition of Jerusalem as Israel's capital.
Portfolio of work: Zohra Bensemra
The Guardian newspaper has named the Reuters photojournalist its agency photographer of the year, based on her work in 2017 covering the fight against Islamic State, the Rohingya refugee crisis, the drought in Somalia and more.
Our most popular Instagram photos
Our top Instagram posts from the past year.
Pictures of the year: Aerials
Our top photos from above this past year.
Catalan separatists win vote
Separatists looked set to regain power in Catalonia after voters rejected Spanish Prime Minister Mariano Rajoy's attempt to defuse the independence movement, instead re-igniting the country's biggest political crisis in decades.