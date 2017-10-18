路透9月照片精选
9月30日，英国伦敦，游人在圣詹姆斯公园欣赏绚丽秋色。REUTERS/Afolabi Sotunde
9月3日，中国厦门，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京会面。普京此次来华出席金砖国家领导人第九次会晤。图片由第三方提供。Sputnik/Konstantin Zavrazhin/Kremlin via REUTERS
9月3日，美国华盛顿，美国国防部长马蒂斯就朝鲜最新核试验发表声明，美国参谋长联席会议主席邓福德站在他身旁。马蒂斯在与总统特朗普会面后称，特朗普要求得到所有可用军事选项的简报。REUTERS/Mike Theiler
9月5日，中国厦门，出席新兴市场国家与发展中国家对话会的各国领导人合影。REUTERS/Tyrone Siu
9月6日，俄罗斯符拉迪沃斯托克，俄罗斯总统普京与韩国总统文在寅在经济论坛间隙会晤。普京表示，仅靠制裁和施压不可能解决朝鲜核危机，再次敦促通过对话取得进展。图片由第三方提供。Sputnik/Mikhail Klimentymore
9月19日，美国纽约，美国总统特朗普在联合国大会上演讲。特朗普此次演说锋芒毕露，称若面临威胁，美国将彻底毁灭朝鲜。REUTERS/Eduardo Munoz
9月12日，美国加州库比蒂诺，苹果执行长库克在产品发布会上介绍iPhone X，称其为“iPhone面世以来的最大飞跃”。REUTERS/Stephen Lam
9月5日，瑞士日内瓦，朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表韩泰松出席裁军会议。他在会上表示“我们朝鲜最近的自卫措施是专门送给美国的一个礼包”，并警告称该国准备好向美国送出“更多礼包”。REUTERS/Denis Baliboumore
9月8日，委内瑞拉La Guaira，委内瑞拉总统马杜罗在部长会议上讲话。马杜罗之前一天表示，该国汇率机制将弃用美元，改为使用人民币等一篮子货币。图片由第三方提供。Miraflores Palace/Handout vimore
9月11日，美国纽约，联合国安理会就朝鲜问题表决，全票通过对朝鲜实施新的制裁。 REUTERS/Stephanie Keith
9月15日，美国华盛顿，美国驻联合国大使黑利出席白宫记者会。黑利17日表示，联合国安理会对于控制朝鲜核计划已束手无策，美国可能必须将此事交给国防部处理。REUTERS/Carlos Barria
9月23日，美国纽约，朝鲜外务相李勇浩在联合国大会上发言。他称，在“邪恶总统先生”特朗普称朝鲜领导人为“火箭人”之后，将朝鲜的火箭对准美国本土是在所难免的。REUTERS/Eduardo Munoz
9月28日，日本东京，东京都知事暨新政党“希望之党”领袖小池百合子出席记者会。日本主要反对党--民进党表态在10月大选中将全力支持“希望之党”。REUTERS/Kim Kyung-Hoon
9月25日，加拿大多伦多，加拿大总理特鲁多与阿里巴巴集团创始人马云出席“门户2017”加拿大中小企业论坛时合影。该论坛由阿里巴巴主办。 REUTERS/Mark Blinch
9月29日，俄罗斯莫斯科，朝鲜代表团与俄罗斯外交部代表会谈后，乘专车离开。俄方称准备同朝鲜合作，为朝鲜导弹危机寻找和平的政治外交解决途径。REUTERS/Sergei Karpukhin
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