9月5日，瑞士日内瓦，朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表韩泰松出席裁军会议。他在会上表示“我们朝鲜最近的自卫措施是专门送给美国的一个礼包”，并警告称该国准备好向美国送出“更多礼包”。REUTERS/Denis Baliboumore