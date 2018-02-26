一周图片精选（2月19-25日）
2月22日，韩国江陵，中国选手武大靖在冬奥会短道速滑男子500米项目夺冠。REUTERS/Lucy Nicholson
2月20日，中国香港，港交所狗年首个交易日开市，现场举行舞狮表演。REUTERS/Bobby Yip
资料图片：2016年10月，德国柏林，中国吉利集团董事长李书福出席产品发布活动。吉利集团已成为戴姆勒最大股东，瞄准未来汽车科技之战。REUTERS/Hannibal Hanschke
2月20日，美国北卡州首府，高中生聚集在州议会大厦前，要求加强枪支管控，并悼念佛州校园枪击案遇难者。2月14日佛州校园枪击案导致17人丧生。REUTERS/Jonathan Drake
2月23日，韩国仁川，美国总统特朗普的女儿伊万卡抵达仁川国际机场，此行率团出席冬奥会闭幕式。REUTERS/Ahn Young-joon
2月23日，中国北京，安邦保险大厦。中国保监会当日称，安邦保险集团股份有限公司原董事长、总经理吴小晖因涉嫌经济犯罪，被依法提起公诉；此外保监会即日起接管安邦集团，期限一年。REUTERS/Thomas Peter
2月22日，俄罗斯莫斯科，俄总统普京出席“祖国保卫者日”隆重纪念活动，并发表讲话。REUTERS/Yuri Kadobnov/Pool
2月21日，美国白宫，美国总统特朗普会见佛州校园枪击案幸存者、家长以及遇难者家人，讨论校园安全以及枪支暴力事件。REUTERS/Jonathan Ernst
2月25日，西班牙巴塞罗那，三星移动通信业务总裁DJ Koh展示盖乐世S9和S9 Plus。新机型拥有更强大的相机，以人工智能支持的语音工具，以及比以前更易操作的社交媒体功能。REUTERS/Sergio Perez
2月25日，西班牙巴塞罗那，华为消费者业务余承东展示华为笔记本电脑MateBook X Pro。REUTERS/Albert Gea
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