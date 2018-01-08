一周图片精选（1月1-7日）
1月2日，土耳其伊斯坦布尔，博斯普鲁斯海峡上空的海鸥。REUTERS/Goran Tomasevic
朝中社1月1日发布的图片，显示朝鲜领导人金正恩发表新年讲话。金正恩警告美国称，“核按钮”就在他的桌面上，万一朝鲜受到威胁时他随时可以启动，但他对韩国伸出橄榄枝，称对于与韩国对话“持开放态度”。
资料图片：2016年11月，中国香港，蚂蚁金服的企业标识。蚂蚁金服与速汇金周二称，美国外资审议委员会(CFIUS)以国家安全为由阻止蚂蚁金服收购速汇金。REUTERS/Bobby Yip
1月2日，美国纽约，美国驻联合国大使黑利在联合国总部讲话。她警告朝鲜不要再次试射导弹，并称如果无助于促使平壤方面放弃核武器，华盛顿当局不会重视朝韩之间的会谈。REUTERS/Lucas Jackson
1月2日，英国伦敦，人们在伊朗使馆外举行抗议伊朗总统鲁哈尼的示威活动。伊朗国内爆发持续多日的反政府示威，伊朗最高领导人哈梅内伊称伊朗的敌人煽动了此次动乱。REUTERS/Simon Dawson
1月3日，中国北京，英国国际贸易大臣福克斯在英国驻华使馆接受采访。福克斯表示，英国将继续欢迎外资。REUTERS/Thomas Peter
1月4日，美国波士顿，暴风雪袭击美国东北部，孩子们在雪地中嬉闹。REUTERS/Brian Snyder
1月5日，美国纽约，资深媒体人、新书《烈焰与怒火：特朗普白宫内幕》作者沃尔夫参加NBC节目“今日秀”。REUTERS/Brendan McDermid
1月5日，LED灯光下的英特尔企业标识。研究人员披露，英特尔在内多家厂商的芯片存在安全缺陷，使得黑客能利用这些漏洞窃取敏感讯息。REUTERS/Dado Ruvic
1月4日，美国加州，汽车展厅内的特斯拉轿车。特斯拉再度推迟新Model 3轿车的生产目标，令投资者大失所望。 REUTERS/Lucy Nicholson
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