一周图片精选（11月27日-12月3日）
11月27日，英国伦敦，英国哈里王子与未婚妻梅根·马克尔在肯辛顿宫。英国王室当日宣布二人已于11月早些时候订婚。REUTERS/Toby Melville
朝中社11月30日发布的图片，显示其“火星-15”新型洲际弹道导弹成功试射画面。朝鲜之前一天称，该国成功发射“火星-15”洲际弹道导弹，射程可覆盖美国全境。REUTERS/KCNA
11月30日，印尼巴厘岛，阿贡火山上空的浓烟。阿贡火山喷发导致巴厘岛机场关闭多日。REUTERS/Darren Whiteside
11月27日，匈牙利布达佩斯，中国国务院总理李克强出席中国-中东欧国家经贸论坛。REUTERS/Laszlo Balogh
11月30日，美国华盛顿，美国总统特朗普偕夫人梅拉尼娅点亮“国家圣诞树”，开启年末节庆活动的序幕。REUTERS/Carlos Barria
12月1日，美国华盛顿，美国前国家安全顾问弗林出席地区法院听证会后离开。弗林在听证会上认罪，承认自己在与俄方接触的事情上对FBI撒了谎。REUTERS/Joshua Roberts
12月3日，中国乌镇，苹果执行长库克出席世界互联网大会开幕式。库克称，中国开发者通过App Store总获利近170亿美元。REUTERS/Aly Song
11月29日，美国华盛顿，美联储主席叶伦在国会联合经济委员会就美国经济前景发表证词陈述。叶伦称，在全球经济复苏的大背景下，美国经济今年增速加快，联储可以继续加息。REUTERS/Carlos Barria
11月28日，美国华盛顿，美联储理事鲍威尔早些时候获总统特朗普提名出任下届联储主席，当日出席确认提名的参议院听证会。REUTERS/Joshua Roberts
11月28日，日本东京，东丽总部的企业标识。碳纤维复合材料制造商东丽公布旗下材料部门数据造假，时间长达八年，这是又一起打击日本制造业的丑闻。REUTERS/Issei Kato
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