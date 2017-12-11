一周图片精选（12月4-10日）
12月6日，美国华盛顿，美国总统特朗普手举其签署的公告，其中宣布美国承认耶路撒冷为以色列首都，并将把美国驻以色列使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。REUTERS/Kevin Lamarque
12月4日，中国北京，中国国务院总理李克强在人民大会堂为来访的加拿大总理特鲁多举行欢迎仪式。REUTERS/Thomas Peter
12月7日，加沙地带，哈马斯武装参加抗议活动，抗议特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都的决定。REUTERS/Mohammed Salem
12月10日，黎巴嫩贝鲁特，民众在美国使馆附近举行抗议活动，抗议特朗普承认耶路撒冷为以色列首都的决定。REUTERS/Mohamed Azakir
12月8日，比特币代币。Cboe期货交易所(CFE)周日2300GMT展开首批比特币期货交易。REUTERS/Benoit Tessier
12月7日，莫斯科，俄罗斯总统普京与到访的中共中央军委副主席张又侠会面。REUTERS/Sergei Karpukhin
12月6日，韩国乌山空军基地，美国空军F-16战机参加代号为“警戒王牌”（Vigilant Ace）的美韩联合军演。REUTERS/Kim Hong-Ji
朝中社12月7日发布的图片，显示朝鲜外务相李勇浩与联合国副秘书长杰弗里·费尔特曼在平壤会面。KCNA via REUTERS
12月4日，法国Beauval动物园，法国第一夫人布丽吉特·马克龙参加在法国出生的第一只熊猫命名仪式，熊猫宝宝命名为“圆梦”，布丽吉特将成为其“教母”。REUTERS/Thibault Camus
12月5日，委内瑞拉奥达斯港，委内瑞拉总统马杜罗与矿业代表见面时手举一块金砖。 马杜罗之前宣布将推出由石油、天然气、黄金和钻石储备支持的加密货币“petro”。图片由委内瑞拉总统府提供。Miraflores Palacemore
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