港报社评：文翠珊访华，中国人多了一个阿姨--明报2月5日

英国首相文翠珊上周访华，引起一阵不大不小的旋风，中英双方强调这是打造两国关系“黄金时代”增强版，但中英关系的欧盟因素和香港因素已经消失，如何进一步发展关系，考验两国领导层是否具备长远目光和务实做法。中国人有意无意间给文翠珊“梅姨”的昵称，善意的解释是英国首相已经成为中国一家人，而中国人对“阿姨”的态度，是褒贬相关的随意互用，英国之于中国的作用，则是他们的选择。

英国目前正处于“十字路口”，脱欧无论是硬脱还是软脱，关系到今后英国跟欧盟诸国的关系；英国跟美国，从来都是“特别”关系，美国国务卿蒂勒森最近在伦敦跟英外相约翰逊会晤后对记者说，双方就广泛的国际问题深入交换意见，差点儿忘了谈双边关系。但英国过分靠拢美国，会影响其跟美国不友好国家的关系，今后如何继续“特别”下去，并非没有挑战。英国正在修补跟欧盟关系，和巩固跟美国关系以外，寻找拓展第三方关系的出路。在这个背景之下文翠珊来华访问，本来就是处于有求于中国的下风位置。

中国向来重视跟英国的关系，新中国成立时，英国是欧洲第一个承认中国的国家，八九年六四事件之后，中国外交遭到封锁，英国也是第一个访问中国的国家，令中国对外关系打开缺口。而今中国十九大召开之后进入新时代，本来英国也可以先拔头筹成为第一个来华大国，但文翠珊选择让法国总统马克龙专美于前，据说是不想为中国的一带一路倡议背书，但今时今日的英国已经丧失了在欧洲的影响力，中国对英国的期望也相应改变了。

一带一路倡议，中国对英国是有所企图的，如果能够得到英国的鼎力支持，可以提高其在西方国家的认受性，但一带一路在美国的眼中是具有战略进攻意图的，在欧盟国家眼中，是影响他们内部凝聚的做法，前不久中国跟中欧16国签订一带一路合作协议，遭到欧盟西欧国家抵制。英国正在跟欧盟关系恶化，跟美国关系重新定义之际，当然不会大张旗鼓为一带一路背书，然而，向来从说到做都是务实的英国，虽然在访华期间没有跟中国签订有关合作协议，但渣打银行与国家开发银行设定100亿元的一带一路项目授信贷款则是只做不说的弹性处理。

英国朝野的务实作风，在这次访华中显露无遗，当其他西方国家还不太了解雄安新区对中国的战略意义的时候，英国率先参与雄安新区的建设。英国还决定继续资助教师到中国学习数学教学法，商人又投资在中国设立幼儿园，可以说，什么对英国有利的事情，他们都会不遗余力。这次随同文翠珊访华的商界巨贾，是为探求机遇而来，也是为了支持政府向中国争取更有利的商机，比如开启“沪伦通”，以促进上海与伦敦的金融合作，这对脱欧后伦敦维持国际金融中心位置将有重大裨益。英国也希望中国开放农产品市场，可谓金融牛奶大小通吃。

中英双方对外一致表示，要打造两国关系“黄金时代”增强版，这是政治表述而非事实的描述。1986年英女王访华，当时的说法中英关系达到空前友好阶段，因为两国就香港问题达成圆满协议，中英朝野以及香港各界都支持中英联合声明，但好景不常在，香港过渡期两国的争端，反而成为影响两国关系的“软肋”。而今虽然香港因素在两国关系中已经消失，但两国关系的基础毕竟是脆弱的。

中国对英国是有所求的，在对外投资方面，中国投资的欣克利角核电站是典型例子，虽然签约前后的一波三折，但建成后将会成为最佳“陈列品”，为中国高科技产品出口起到示范作用，在这类项目今后出现第二个、第三个之前，中国当然希望英国能够响应以至配合中国的一带一路倡议，但观乎英国这次“犹抱琵琶半遮脸”的做法，对“黄金时代”的升级是个障碍。

英国虽说是个朝野皆务实的国家，但毕竟是个地不大人不多的岛国，在帝国巅峰时代还可以指点江山，而今领导人的魄力与雄心已大不如前，加上脱欧关头，内外交困，内部怕选民不支持脱欧方案，更怕苏格兰独立风潮再起，对外要照顾跟欧盟和美国的关系，还要拓展第三方关系，当然也就不敢表露出靠近中国的做法。这与中国对英国的期望是有落差的，国家主席习近平在跟文翠珊会晤时，也只有“以茶相待”，既是显示中国文化底蕴，但又不会过于“厚待”。

文翠珊对于中国人昵称她做“梅姨”，表示“有幸”，但殊不知中国人对阿姨，可以是指亲属，也可以是指做饭的阿姨或者清洁阿姨，英国在中国人的地位，能否重拾当年勇，要看英国整体的影响力是否能够力挽狂澜于既倒。（完）

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