焦点：特朗普在达沃斯对不公平贸易发出警告 欢迎全球企业来美投资

路透瑞士达沃斯1月26日 - 美国总统特朗普周五将其“美国优先”主张带到全球精英论坛，在全球企业和政界领袖峰会上称，美国将不再对被他描述成不公平贸易的行为“熟视无睹”。

特朗普是18年来首位在瑞士滑雪胜地达沃斯举行的全球政商领袖年会上发表讲话的现任美国总统，他在闭幕演讲中宣称，美国“向企业界敞开大门”。

他说，“现在是把你的资金、岗位和业务带到美国的最佳时机，”且特别指出，减税和放松监管改善了投资环境。

“在经历多年停滞之后，美国经济再次强劲增长，”他说，“世界正在见证一个强大繁荣的美国复兴。”

他表示将坚定不移地推进“美国优先”政策，正如他预计其它国家领导人也会为自己的国家做同样的事情一样。“美国优先不意味着美国单干，美国经济增长了，全球经济也会随之增长。”

但他很快将话题转向要求更加严格地执行贸易规则上，未指名地指责某些国家的不平等贸易行为，包括窃取知识产权和给某些行业提供国家补贴。

“我们将执行我们的贸易法规，恢复贸易系统的完整性，只有坚持公平和互惠的贸易原则，才能创造一个不仅有利于美国，也有利于所有国家的贸易体系。”

“美国不再会对不公平贸易行为熟视无睹，”他说，“如果一些国家以它国的利益为代价钻制度的空子，我们就不会有公平开放的贸易。我们支持自由贸易，但它必须是公平的，必须是互惠的。”

尽管他曾反对涉及多国的多边贸易协议，但他表示，美国将考虑与其它国家达成“互利的”双边贸易协定。

他表示，这包括美国已退出的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的成员国。特朗普还补充道，如果符合美国利益，他还会考虑与这些国家进行集体磋商。

在前往达沃斯前，特朗普对进口太阳能面板征收30%的关税，这是他领导的政府实施的第一个单边贸易限制举措，使其大规模保护主义政策计划的一部分。

**努钦没有试图通过讲话压低美元**

特朗普政府在达沃斯的首度亮相引发了一场风暴。主要是因美国财长努钦本周早些时候表示，美元走软对美国有利，令美国的出口更便宜。

他的讲话导致美元急挫，招致欧洲央行总裁和其他重要人物的尖锐批评，他们认为，政府官员通过讲话让本国货币贬值违反了之前达成的不成文共识。

努钦周五告诉CNBC，他“绝对没有试图通过讲话压低美元，”他的讲话被断章取义，“我的讲话实际上没有偏向性，与我以前的讲话是一致的。”

周四，特朗普总统称，他最终希望看到一个强势美元。美国官员称，特朗普和努钦在美元问题上并不存在分歧，努钦只是对美元下跌造成的影响发表事实性评论，并不是通过表达政策倾向来压低美元。

尽管特朗普在贸易问题上措辞严厉，但大部分听众都注意到他的讲话基调十分乐观。

“我认为，他来到这里，是要让美国和全球的企业对美国现在的状况感到放心，”IHS Markit首席经济学家Nariman Behravesh称，“他没有试图说服人们接受他的观点，而是说我们的经济状况非常好，来美国投资吧。”

考虑到一年前达沃斯论坛对特朗普执政前景的公开焦虑情绪，今天听众的反应还是比预期更加礼貌一些。

特朗普对贸易的质疑，退出巴黎气候协议，以及其民族主义言论，在这一典型的倡导全球主义的论坛中显得格格不入。过去一周里，欧盟领导人在讲话中表达了对民粹主义抬头的担忧。

特朗普周四晚上邀请企业界领袖共进晚餐。两位欧洲企业高管告诉路透，他们没有参加，因为不想与其握手。另一位表示，在征求了妻子和孩子意见后决定不参加晚宴。(完)