独家：外资银行卡公司进军中国遭遇合资阻碍--消息

路透香港/北京11月7日 - 三名熟悉情况的消息人士表示，中国敦促想在国内经营业务的外国支付卡公司与中国企业成立合资公司，这一做法与北京向美国总统特朗普做出的市场准入承诺背道而驰。

资料图片：2016年6月，万事达、Visa和Maestro信用卡。REUTERS/Maxim Zmeyev/Illustration

中国要求外资银行卡发卡商需与中资公司进行股权结盟、而不是成立独资公司,这一举动就发生在本周特朗普访华之前，可能进一步延迟万事达(MA.N)和Visa(V.N)等公司进入快速增长的中国市场。

特朗普政府一直是他所认为的中国重商主义政策的尖锐批评者。今年9月美国贸易代表莱特希泽指责中国迫使(外国)企业成立合资公司。

特朗普在出访亚洲之前，称美国对中国的贸易逆差“太可怕”。本周特朗普正出访包括中国在内的亚洲五国。

为了获得直接进入中国市场的途径，外资银行卡公司已经游说了逾10年。根据研究公司GlobalData的数据，到2020年中国将成为全球最大的银行卡市场。

2012年，世界贸易组织(WTO)裁定中国歧视外资银行卡发卡企业。

中美两国5月同意，中国对美国支付网络运营商推出本地业务发布指导规定设定最后期限。

三名简要了解央行讨论情况的消息人士称，相关机构已“非正式”通知想在中国设立全资子公司的部分外资发卡企业，他们需与当地企业进行合资。

上述消息人士称，外资公司是否能获准在合资公司中持有绝对多数股权尚不清楚。在多数其他金融服务业务中，外资企业可以持有多数股权。

其中一位人士表示，“虽然这与其他金融服务领域的外资投资待遇一致，但对成立全资业务的预期不断上升，因为外资企业无法大到能与银联竞争。”

由于事涉敏感，所有消息人士均不愿具名。

人行未回应置评请求。美国运通一发言人称，该公司已在中国申请支付清算和结算许可。

“我们将继续征询中国央行的意见，在业务推进过程中寻求央行指导，”他说，但没有详细说明。

Visa一位发言人称，该公司已经向中国央行提出申请，预计央行将“根据公开的条例和指引”予以考虑。

万事达卡没有回应置评请求。

**运营控制**

美国银行卡企业长期以来一直期望能进入中国结算市场，最新的进展会使外国投资者对中国的差别性政策和市场准入限制愈发不满。

一些业内人士曾私下对中国能否为外资企业提供公平竞争的环境表示担忧。

他们说，限制国际银行卡公司在中国本地业务的持股比例将对其运营控制、与海外母公司的业务往来产生影响。

即使找到本地合资伙伴，外资银行卡公司也不得不遵守尚未明确的国家安全审查，并同意在中国境内建立数据系统。

不过，两位业内人士称，本地大型企业拥有遍布中国的客户基础和网络准入，与它们组建合资公司可能令一些美国银行卡公司从中获益。(完)