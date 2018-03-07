焦点：美国CFIUS认为博通收购高通的交易存在国安风险

路透3月6日 - 美国财政部一名高级官员周一在致两家公司的信函中称，美国外资审议委员会(CFIUS)认定新加坡芯片生产商博通(Broadcom)(AVGO.O)拟以1,170亿美元收购美国同业高通(Qualcomm)(QCOM.O)的交易具有潜在风险，应进行全面调查。

2017年11月6日，美国加州圣迭戈，高通园区的企业标识。REUTERS/Mike Blake

高通股价下挫3%，投资者愈发担心政府的审查可能令博通的收购盘算落空。一项交易在尚未达成协议时即遭遇这类审查，是十分不同寻常的。

财政部负责投资安全事务的副助理部长Aimen Mir在信中表示，美国政府的顾虑部分同博通与外国实体的关系带来的风险有关。不过他没有表明这些外国实体可能是哪些。

高通于周二公开了这封日期为3月5日的信函。(bit.ly/2FtCesY)

CFIUS周日命令高通推迟原定于3月6日举行的股东会议，使其有时间对博通收购高通的交易进行安全审查。该委员会提出这一要求极其不同寻常，给这宗交易投下新的疑云。

这项干预行动凸显美国对于保护本国半导体技术越来越重视。CFIUS负责评估并购交易对于国家安全的潜在影响，通常不在企业达成并购协议之前就对相关交易进行评估。

监管专家称，美国当局对博通这宗交易的审查，表明随着中国的发展进步，美国政府越来越关注本国半导体行业的竞争力。

美国政府担心，像华为[HWT.UL]这样的中国企业会利用一切机会，在新一代5G移动通信网络技术方面占据领先位置。华为是中国大型网络设备和手机生产企业。

“5G技术转而由中国主导，将会对美国的安全产生严重的不利后果，”Mir在信中说。

博通声明表示，正在配合CFIUS的工作。”毫无疑问，一家由博通与高通合并而成的美国公司，将会为这方面的投资与研发提供更多资源。”博通去年表示，计划将总部从新加坡迁往美国。

一位知悉CFIUS的消息人士周一说，美国军方担心如果博通收购高通，那么不出10年，”实际上将有一家业者在所有这些技术层面占据优势，而那家厂商基本上就是华为，届时美国电信运营商将别无选择，只能采购华为(设备)。”(完)